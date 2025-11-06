"هناك قلق".. نجم الأهلي السابق يتحدث عن مباراة الفريق أمام سيراميكا في

أعلن رابطة المحترفين الإماراتية، 8 قواعد يجب اتباعها في ستاد هزاع بن زايد، خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، على موقع التغريدات "إكس"، القواعد السلوكية للمباراة، وهي:

1- إبراز التذكرة عند الطلب

2- الوصول قبل الموعد بساعتين على الأقل

3- التعاون خلال التفتيش الأمني

4- الجلوس في المقعد المخصص حسب التذكرة

5- المحافظة على كافة السلالم والممرات ومخارج الطوارئ خالية في جميع الأوقات

6- البقاء خارج الأماكن الممنوعة ضمن الاستاد

7- التعاون عندما يطلب منك الانتقال إلى مقعد آخر لأسباب أمنية

8- لا يسمح بالتدخين