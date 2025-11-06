مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

0 0
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

1 0
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

فيكتوريا بلزن

- -
22:00

فنربخشة

جميع المباريات

ممنوع التدخين.. تعليمات حضور مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الاستاد

كتب : هند عواد

03:21 م 06/11/2025
أعلن رابطة المحترفين الإماراتية، 8 قواعد يجب اتباعها في ستاد هزاع بن زايد، خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة المحترفين الإماراتية، على موقع التغريدات "إكس"، القواعد السلوكية للمباراة، وهي:

1- إبراز التذكرة عند الطلب

2- الوصول قبل الموعد بساعتين على الأقل

3- التعاون خلال التفتيش الأمني

4- الجلوس في المقعد المخصص حسب التذكرة

5- المحافظة على كافة السلالم والممرات ومخارج الطوارئ خالية في جميع الأوقات

6- البقاء خارج الأماكن الممنوعة ضمن الاستاد

7- التعاون عندما يطلب منك الانتقال إلى مقعد آخر لأسباب أمنية

8- لا يسمح بالتدخين

الأهلي الأهلي وسيراميكا كليوباترا تعليمات حضور مباراة الأهلي ستاد هزاع بن زايد

