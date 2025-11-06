مباريات الأمس
"ترقب في اللحظات الأخيرة".. الكشف الطبي يحدد حارس الزمالك أمام بيراميدز

كتب : محمد خيري

03:02 م 06/11/2025
يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة بيراميدز، اليوم الخميس، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويعاني نادي الزمالك من أزمة في مركز حراسة المرمى قبل ساعات قليلة من المواجهة الهامة أمام بيراميدز في بطولة السوبر.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هناك ترقب لموقع محمد صبحي من المشاركة في مواجهة بيراميدز اليوم، في ظل معاناته من الإصابة التي لحقت به في مواجهة طلائع الجيش الماضية ببطولة الدوري المصري.

وأضاف المصدر، أن الحارس محمد صبحي، خضع لتدريبات كاملة أمس، ولكن هناك حالة من القلق لدى الجهاز الفني من عدم قدرة الحارس للمشاركة في مباراة اليوم، ولكنه سوف يخضع لاختبار طبي بعد قليل لتحديد المشاركة بشكل نهائي.

واختتم المصدر، أن الجهاز الفني يجهز محمد عواد، للمشاركة في حال عدم قدرة محمد صبحي في التواجد بشكل أساسي، خوفا من تفاقم إصابته.

اقرأ أيضا:

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن كأس السوبر المصري اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك بيراميدز السوبر المصري كأس السوبر المصري

