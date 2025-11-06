"ترقب في اللحظات الأخيرة".. الكشف الطبي يحدد حارس الزمالك أمام بيراميدز

"هناك قلق".. نجم الأهلي السابق يتحدث عن مباراة الفريق أمام سيراميكا في

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة بيراميدز، اليوم الخميس، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويعاني نادي الزمالك من أزمة في مركز حراسة المرمى قبل ساعات قليلة من المواجهة الهامة أمام بيراميدز في بطولة السوبر.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هناك ترقب لموقع محمد صبحي من المشاركة في مواجهة بيراميدز اليوم، في ظل معاناته من الإصابة التي لحقت به في مواجهة طلائع الجيش الماضية ببطولة الدوري المصري.

وأضاف المصدر، أن الحارس محمد صبحي، خضع لتدريبات كاملة أمس، ولكن هناك حالة من القلق لدى الجهاز الفني من عدم قدرة الحارس للمشاركة في مباراة اليوم، ولكنه سوف يخضع لاختبار طبي بعد قليل لتحديد المشاركة بشكل نهائي.

واختتم المصدر، أن الجهاز الفني يجهز محمد عواد، للمشاركة في حال عدم قدرة محمد صبحي في التواجد بشكل أساسي، خوفا من تفاقم إصابته.

