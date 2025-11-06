مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

3 0
14:30

المغرب

الدوري الأوروبي

نيس

- -
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

فيكتوريا بلزن

- -
22:00

فنربخشة

هل تحرك الأهلي لضم فؤاد الزهواني؟.. شوبير يكشف الحقيقة كاملة

كتب : محمد خيري

02:01 م 06/11/2025
  • عرض 8 صورة
كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة مفاوضات الأهلي ضم المغربي فؤاد الزهواني، الظهير الأيسر لفريق اتحاد تواركة المغربي، خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

قال "شوبير"، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "بالأمس تردد كلام على انضمام فؤاد الزهواني والذي شارك مع المغرب في كأس العالم للشباب، للنادي الأهلي في الفترة المقبلة".

وأضاف: "الزهواني لاعب مميز ولعب مع منتخب شباب المغرب في كأس العالم للشباب في النسخة الماضية، 6 مباريات من أصل 7، وأحرز هدف فوز منتخب بلاده أمام أمريكا".

وأوضح: "سألنا مصدر مهم داخل النادي الأهلي، عن حقيقة المفاوضات مع اللاعب المغرب، إلا أنه أكد أن كل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".

الأهلي فؤاد الزهواني المغربي فؤاد الزهواني النادي الأهلي أخبار الأهلي

