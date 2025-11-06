هل تحرك الأهلي لضم فؤاد الزهواني؟.. شوبير يكشف الحقيقة كاملة

من هو صاحب أول هدف في تاريخ كأس السوبر المصري؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة مفاوضات الأهلي ضم المغربي فؤاد الزهواني، الظهير الأيسر لفريق اتحاد تواركة المغربي، خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

قال "شوبير"، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "بالأمس تردد كلام على انضمام فؤاد الزهواني والذي شارك مع المغرب في كأس العالم للشباب، للنادي الأهلي في الفترة المقبلة".

وأضاف: "الزهواني لاعب مميز ولعب مع منتخب شباب المغرب في كأس العالم للشباب في النسخة الماضية، 6 مباريات من أصل 7، وأحرز هدف فوز منتخب بلاده أمام أمريكا".

وأوضح: "سألنا مصدر مهم داخل النادي الأهلي، عن حقيقة المفاوضات مع اللاعب المغرب، إلا أنه أكد أن كل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".

