مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
14:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

- -
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

شتوتجارت

- -
22:00

فينورد

جميع المباريات

إعلان

محاضرة هامة وموعد التحرك.. برنامج الزمالك لمواجهة بيراميدز بالسوبر

كتب : محمد خيري

10:52 ص 06/11/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مران الزمالك (3) (1)
  • عرض 12 صورة
    مران الزمالك (5) (1)
  • عرض 12 صورة
    مران الزمالك (2) (1)
  • عرض 12 صورة
    مران الزمالك (1) (1)
  • عرض 12 صورة
    مران الزمالك (4) (1)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وطلائع الجيش
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وطلائع الجيش
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وطلائع الجيش (1)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وطلائع الجيش
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وطلائع الجيش
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وطلائع الجيش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلقي أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المحاضرة الفنية الختامية على اللاعبين في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت الإمارات الخامسة بتوقيت مصر، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن تتحرك حافلة الفريق إلى ملعب ستاد آل نهيان في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات الخامسة والنصف بتوقيت مصر.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، مساء اليوم الخميس على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك مران الزمالك أخبار الزمالك مباراة الزمالك أحمد عبدالرؤوف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إسرائيل تعلن المنطقة الحدودية مع مصر "منطقة عسكرية مغلقة"
الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)
بـ172 صوتًا.. اليونسكو تعتمد انتخاب خالد العناني مديرًا عامًا لها