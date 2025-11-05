الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد رجال بعد الفوز على سبورتنج

"قبل مباراة سيراميكا".. ماذا يفعل الأهلي بحضور الصافرة التحكيمية لمحمود

كتب- محمد عبدالهادي:

يهتم العديد من لاعبو كرة القدم بمظهرهم العام، لكونهم أحد الشخصيات التي يتابعها قطاع كبير من الجمهور، ودائمًا ما يتواجدون أمام الكاميرات.

وتعد زراعة الشعر، أحد أبرز اهتمامات لاعبي كرة القدم، والتي يسعي قطاع كبير من اللاعبين للخضوع لعمليات زراعة كان آخرهم النجم المصري محمد صلاح.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز اللاعبين المصريين الذين قاموا بعمليات زراعة الشعر كالتالي:

- يتصدر محمد صلاح قائمة اللاعبين المصريين الذين قاموا بإجراء عمليات زراعة الشعر، وذلك بعد إجراء عملية بنهاية الموسم الماضي.

- إبراهيم حسن مدرب منتخب مصر، ضمن نجوم كرة القدم المصريين الذين قاموا بعملية زراعة الشعر.

- وائل جمعة، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، قام بعملية زراعة للشعر.

- أحمد عبدالقادر، لاعب النادي الأهلي ضمن اللاعبين الذين قاموا بعملية زراعة الشعر.

- أحمد غانم سلطان، لاعب الزمالك السابق، ظهر بعد اعتزاله بنيولوك جديد وظهرت عليه ملامح زراعة الشعر.

إقرأ أيضًا..

هل تجاهل محمد صلاح مصافحة أرنولد.. ما الحقيقة؟

"ظهور مميز".. 15 صورة لحنين خالد زوجة محمد عواد حارس الزمالك