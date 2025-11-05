مباريات الأمس
جميع المباريات

20 صورة لنجوم الأهلي والزمالك والمنتخب أجروا عملية زراعة شعر

كتب : محمد عبد الهادي

11:04 م 05/11/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    إبراهيم حسن
  • عرض 20 صورة
    أحمد غانم سلطان
  • عرض 20 صورة
    إبراهيم حسن
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    أحمد غانم سلطان
  • عرض 20 صورة
    إبراهيم حسن
  • عرض 20 صورة
    إبراهيم حسن
  • عرض 20 صورة
    أحمد عبدالقادر
  • عرض 20 صورة
    أحمد غانم سلطان
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    أحمد عبدالقادر
  • عرض 20 صورة
    إبراهيم حسن
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    أحمد غانم
  • عرض 20 صورة
    إبراهيم حسن
  • عرض 20 صورة
    أحمد عبدالقادر
  • عرض 20 صورة
    أحمد عبدالقادر
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 20 صورة
    أحمد عبدالقادر

كتب- محمد عبدالهادي:

يهتم العديد من لاعبو كرة القدم بمظهرهم العام، لكونهم أحد الشخصيات التي يتابعها قطاع كبير من الجمهور، ودائمًا ما يتواجدون أمام الكاميرات.

وتعد زراعة الشعر، أحد أبرز اهتمامات لاعبي كرة القدم، والتي يسعي قطاع كبير من اللاعبين للخضوع لعمليات زراعة كان آخرهم النجم المصري محمد صلاح.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز اللاعبين المصريين الذين قاموا بعمليات زراعة الشعر كالتالي:

- يتصدر محمد صلاح قائمة اللاعبين المصريين الذين قاموا بإجراء عمليات زراعة الشعر، وذلك بعد إجراء عملية بنهاية الموسم الماضي.

- إبراهيم حسن مدرب منتخب مصر، ضمن نجوم كرة القدم المصريين الذين قاموا بعملية زراعة الشعر.

- وائل جمعة، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، قام بعملية زراعة للشعر.

- أحمد عبدالقادر، لاعب النادي الأهلي ضمن اللاعبين الذين قاموا بعملية زراعة الشعر.

- أحمد غانم سلطان، لاعب الزمالك السابق، ظهر بعد اعتزاله بنيولوك جديد وظهرت عليه ملامح زراعة الشعر.

لاعبين مصريين قاموا بزراعة شعر إبراهيم حسن محمد صلاح أحمد عبدالقادر أحمد غانم سلطان وائل جمعة

