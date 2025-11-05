الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد رجال بعد الفوز على سبورتنج

شهد ملعب بايونيرز خلال إحدى مباريات دوري منطقة الاسكندرية للناشئين مواليد 2010، واقعة مروعة بسقوط أحد الناشئين سقوطًا مروعًا وتدخل حكم اللقاء لإنقاذه.

ماذا حدث في ملعب بايونيرز بالاسكندرية ؟

في الدقيقة 60 من مباراة نادي دلفي ونادي أصحاب الجياد ضمن منافسات الفرق السوبر للناشئين مواليد 2010 سقط اللاعب هيثم نيازي، مواليد 2010، من صفوف دلفي أرضًا بعد التحام قوي مع أحد لاعبي الجياد أمام منطقة الجزاء لأصحاب الجياد.

وفجأة عمت حالة من الصمت والذعر في الملعب بعدما بدا واضحًا أن اللاعب قد ابتلع لسانه، ليفقد السيطرة على حركته ويتعرض لتشنجات خطيرة كادت تودي بحياته.

لم يتردد الحكم أحمد عبدالرازق (سايكو) لحظة واحدة، فترك صافرته وخلع قميص التحكيم، مرتديًا ثوب المنقذ الإنساني، وهرع إلى اللاعب لانقاذه.

ولمدة قاربت 11 دقيقة، مارس حكم المباراة (سايكو) دور الطبيب، واضعًا خبرته ومعرفته الإسعافية قيد التنفيذ، فقام بشد لسان اللاعب وتحريكه إلى جانبه الأيسر، مانعًا اختناقه، حتى بدأت علامات الوعي تعود تدريجيًا إلى وجه اللاعب الناشئ.

وفي لحظة تضافر إنساني تدخل الدكتور السيد سعد، طبيب فريق أصحاب الجياد، الذي لم يتوانَ في دعم الحكم في عملية الإنقاذ، مستكملًا الإجراءات الطبية اللازمة حتى استعاد اللاعب تنفسه الطبيعي.

وتوقفت المباراة نحو 11 دقيقة، تحولت خلالها في كل جوانب ملعب بايونيرز في الإسكندرية إلى منصة دعاء وبكاء وفرح بعد أن استعاد اللاعب وعيه وسط تصفيق الجميع لاعبين ومدربين وأولياء أمور.

بيان شكر من نادي دلفي

أصدرت إدارة نادي دلفي بيانًا رسميًا خلال الساعات الماضية بيانًا رسميًا وجه فيه الشكر للحكم أحمد عبدالرازق "السايكو" على إنقاذ لاعب الفريق مواليد 2010 هيثم نيازي من بلع لسانه عقب اصطدامه بأحد لاعبي نادي الجياد خلال مباراة أقيمت بين الفريقين على ملعب بايونيرز في الإسكندرية.

