كرة يد - السوبر المصري

الزمالك

28 29
16:00

سموحة

كرة يد - السوبر المصري

الأهلي

29 22
18:30

سبورتنج

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
15:30

السعودية

دوري أبطال أوروبا

كاراباج اجدام

2 2
19:45

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
22:00

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

أتلتيك بلباو

نجم الزمالك الأسبق يضع التشكيل الأمثل لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري

كتب : نهي خورشيد

08:29 م 05/11/2025
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
    عبدالله السعيد من مباراة الزمالك وبيراميدز
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز

وضع تامر عبدالحميد نجم الزمالك الأسبق، التشكيل الأمثل للفارس الأبيض لخوض مواجهة بيراميدز غداً الخميس، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وكتب عبدالحميد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":تشكيل الزمالك من وجهة نظرى لمباراة بيراميدز.

في حراسة المرمى: محمد صبحى

في خط الدفاع: أحمد فتوح _ حسام عبدالمجيد _ محمد اسماعيل _ عمر جابر

في خط الوسط: محمد شحاتة _ عبداللة السعيد _ ناصر ماهر _

في خط الهجوم: محمود بنتايك _ شيكو بانزا _ عدى الدباغ

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبيراميدز على استاد آل نهيان بدولة الإمارات العربية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

