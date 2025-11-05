بعد رحيله عن قناة الأهلي.. شوبير يعود ببرنامج الناظر

وضع تامر عبدالحميد نجم الزمالك الأسبق، التشكيل الأمثل للفارس الأبيض لخوض مواجهة بيراميدز غداً الخميس، في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وكتب عبدالحميد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":تشكيل الزمالك من وجهة نظرى لمباراة بيراميدز.

في حراسة المرمى: محمد صبحى

في خط الدفاع: أحمد فتوح _ حسام عبدالمجيد _ محمد اسماعيل _ عمر جابر

في خط الوسط: محمد شحاتة _ عبداللة السعيد _ ناصر ماهر _

في خط الهجوم: محمود بنتايك _ شيكو بانزا _ عدى الدباغ

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبيراميدز على استاد آل نهيان بدولة الإمارات العربية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.