خطاب رسمي من الأهلي إلى المصري البورسعيدي.. ما القصة؟

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها أزمة مدرب حراس المرمى الجديد لنادي الزمالك، الذي عمل من قبل في الدوري الإسرائيلي.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"فسخ العقد فورا".. تحرك من مجلس الزمالك ضد جون إدوارد بعد تعيين بيريرا

سادت حالة من التوتر على مجلس إدارة الزمالك بسبب تعيين البرتغالي فيتور بيريرا مدربا لحراسة المرمى خاصة أنه اختيار جون إدوارد المدير الرياضي وذلك بسبب عمل المدرب في فترة سابقة في نادي مكابي تل أبيب بالكيان الصهيونى. (طالع التفاصيل)

وفاة أكبر رياضي أولمبي في العالم عن عمر يناهز 101 عام

توفي أسطورة الدراجات الفرنسي تشارلز كوست عن عمر يناهز 101 عامًا، حسبما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في بيان أمس الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

بعد جدل مدرب الحراس.. حكاية لاعب سابق في الزمالك شارك مع فريق مكابي تل أبيب

أثار فيتور بيريرا مدرب حراس المرمى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار خبر عمله في فريق إسرائيلي من قبل. (طالع التفاصيل)

"لأسباب نفسية بس".. شوبير يكشف مشاركة مستحيلة للاعب الأهلي في السوبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر مستجدات حالة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، وموقفه النهائي من المشاركة مع الأحمر في بطولة السوبر المصري. (طالع التفاصيل)

الزمالك يعلن عن صفقة جديدة لدعم كوماندوز اليد

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، مع حسن قداح لاعب كيلسي البولندي، ونجم منتخب مصر الأول لكرة اليد، وذلك لدعم صفوف الفريق الأول بالنادي في الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

"أناني ومش بيباصوا لبعض".. مدرب الأهلي السابق يكشف ما يحدث بين زيزو وتريزيجيه

أكد أمير عبد الحميد مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أنه تحدث مع تريزيجيه بشأن احتفاظه المبالغ فيه بالكرة. (طالع التفاصيل)