ماذا يحدث في حال انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل؟

يواجه الزمالك بيراميدز، في السابعة والنصف مساء غدا الخميس، على ستاد آل نهيان ينادي الوحدة في أبوظبي، في إطار منافسات نصف نهائي السوبر المصري.

ووفقا للائحة كأس السوبر المصري، في حالة انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل بأي نتيجة، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل للمباراة النهائية من البطولة.

كما أوضح مسؤولو لجنة الحكام، أن التغيير السادس المتعلق بالارتجاج الدماغي (ضربات الرأس) غير مطبق حتى الآن في البطولة وكذلك البطولات المحلية في ظل تعلق ذلك باحتياطات طبية متعلقة بالارتجاج الدماغي، وبالتالي لن يسمح بأكثر من خمسة تغييرات فقط على 3 فترات توقف طوال الشوطين.

