الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا بكأس السوبر المصري

كتب - يوسف محمد:

12:25 ص 05/11/2025
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا غدا الخميس، في بطولة السوبر المصري.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره سيراميكا كليوباترا غدا الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "هزاع بن زايد"، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، على إسناد مهمة إدارة المباراة، إلى الحكم محمود البنا ويعاونه كلا من أحمد حسام طه وهاني خيري.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كالتالي:

حكم ساحة: محمود البنا

حكم مساعد أول: أحمد حسام طه

حكم مساعد ثانٍ: هاني خيري

حكم رابع: بدر بو جمهور

حكم فيديو: محمود عاشور

حكم فيديو مساعد: خالد حسين

ويذكر أن بطولة كأس السوبر المصري، تقام في الإمارات، خلال الفترة من 6 نوفمبر الجاري حتى 9 من الشهر ذاته، بمشاركة: "الأهلي، الزمالك، سيراميكا كليوباترا وبيراميدز".

الأهلي يعلن عودة إمام عاشور

فريق شيكابالا يتأهل إلى دور الـ32 من كأس مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وسيراميكا حكم مباراة الأهلي وسيراميكا كأس السوبر المصري بطولة السوبر موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

