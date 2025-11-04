مباريات الأمس
عمل مع الهلال.. من هو فيتور بيريرا مدرب حراس الزمالك الجديد؟

كتب : هند عواد

09:54 م 04/11/2025
كتبت-هند عواد:

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين البرتغالي فيتور بيريرا مدربًا لحراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم.

ووصل فيتور بيريرا، إلى فندق إقامة بعثة نادي الزمالك في أبو ظبي، على أن يكون رفقة الجهاز الفني بداية من مران الغد، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

من هو فيتور بيريرا مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد ؟

وفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، ولد فيتور بيريرا عام 1972 في البرتغالي، وبدأ مشواره كحارس مرمى من عام 1989 حتى 2009.

وجاءت أبرز المعلومات عن فيتور بيريرا كالآتي:

لعب للأندية التالية: أمورا إستريلا - كامارا لوبوس - ريبيرا برافا - فيزيلا

بدأ مسيرته كمدرب لحراس المرمى عام 2009

تولى تدريب الفرق التالية:

-كامارا لوبوس البرتغالي 2010-2011

-مسيمير القطري 2011-2015

-أكاديمية لويس فيجو البرتغالية 2015

-أروكا البرتغالي 2015-2017

-ديسبورتيفو أفيس البرتغالي 2017-2018

-فيتوريا سيتوبال البرتغالي 2018-2019

-بوافيستا البرتغالي 2019

-رديف بوردو الفرنسي 2019-2022

-الهلال السعودي عام 2023 حتى ديسمبر 2024 ضمن الجهاز الفني لخورخي جيسوس مدرب الفريق السابق والنصر الحالي

فيتور بيريرا جون إدوارد الزمالك نادي الزمالك

