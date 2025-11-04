الأهلي يستعين بـ8 أعضاء لخدمة النادي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء أمس الإثنين، شهد مناقشة عدد من الملفات الإدارية والتنظيمية المهمة.

وعقب الاجتماع قرر المجلس الاستعانة بخبرات مجموعة من أعضاء النادي الذين التقى بهم محمود الخطيب مؤخرًا، وهم: أحمد الحيوان، وأحمد شريف، ومنار سعيد، وكريم التهامي، وعلي ندا، ورنا إبراهيم، وعبد الله ضياء العايش، وجيانا فاروق، وذلك للاستفادة من أفكارهم ورؤاهم التطويرية في خدمة النادي.

وكان قرر مجلس إدارة المارد الأحمر تكليف محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات" التي يستضيفها النادي خلال الفترة من ٥ إلى ١٤ديسمبر المقبل.

كما تم تكليف كل من إبراهيم العامري ورويدا هشام، عضوي مجلس الإدارة، نائبين لرئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.