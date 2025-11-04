مباريات الأمس
موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر

كتب : محمد خيري

05:07 م 04/11/2025

الزمالك وبيراميدز

يٌعقد في الثانية عشر ظهر غدٍ الأربعاء بتوقيت الإمارات، العاشرة صباحًا بتوقيت مصر، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونظيره بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصري، المقرر لها يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة والاتفاق على الزي المحدد لكل فريق، ومواعيد الوصول وبعض التفاصيل الفنية.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك بيراميدز نادي الزمالك السوبر المصري

