"حاجه غريبة جدًا".. شوبير يعلن إصابة محترف الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

05:03 م 04/11/2025
وجه الإعلامي أحمد شوبير صدمة لجماهير النادي الأهلي، وذلك بتجدد إصابة المدافع المغربي أشرف داري، المحترف ضمن صفوف القلعة الحمراء.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء:" اللاعب أشرف داري إصابته اتجددت تاني، وكل ما يقرب يرجع للمباريات يتصاب ودي حاجه غريبه جدا".

وتابع:" المدرب الدنماركي تابع اللاعب وهو معجب به ويريد الاستفادة منه، ولكن الإصابة تعطله من العودة للمباريات".

وأضاف شوبير:" داري خارج بطولة السوبر وأيضا حسين الشحات الذي يعاني من مزق، بجانب إمام عاشور ليتأكد غياب الثلاثي بشكل رسمي عن السوبر".

في سياق متصل، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإمارات أمس الإثنين، استعدادا لخوض بطولة السوبر ومواجهة فريق سيراميكا كليوباترا يوم الخميس المقبل بنصف النهائي.

أشرف داري الأهلي أحمد شوبير

