مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

هايتي

1 4
15:30

مصر

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"صاحب الثنائية الأفريقية".. الكشف عن المتسبب في إيقاف قيد الزمالك

كتب : محمد خيري

02:11 م 04/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 15 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 15 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (5)
  • عرض 15 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (1)
  • عرض 15 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (3)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 15 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 15 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وديكيداها (1)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وديكيداها (3)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وديكيداها (2)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وديكيداها (7)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وديكيداها
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وديكيداها (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، سبب إيقاف إيقاف قيد النادي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب المستحقات الخارجية التي لم يلتزم بها في الفترة الماضية.

وكشف الاتحاد الدولي عبر موقعه، الأندية المصرية الموقوف قيدها، ومن بينهما نادي الزمالك بثلاث قضايا مختلفة بتاريخ 3 نوفمبر الحالي.

وأوضح المصدر، أن سبب إيقاف القيد يعود لعدم سداد مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق، ومساعديه.

وأضاف المصدر، أن المدير الفني البرتغالي يتبقى له مبلغ 120 ألف دولار، ومساعديه 20 ألف كل منهما، وحال الوصول لتسوية معهما سيتم إلغاء العقوبة من جانب الاتحاد الدولي.

وكان نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق، الوصول لاتفاق مع جوميز ومساعديه لحل الأزمة، وتسوية المستحقات، ولكن لم يلتزم النادي الأبيض بالاتفاق، وهو ما جعل جوميز يتقدم بشكوى جديدة.

جدير بالذكر، أن جوزيه جوميز نجح في التتويج مع الزمالك بالثنائية الأفريقية، السوبر الأفريقي والكونفدرالية، موسم 2024\2025.

اقرأ أيضا:

قرار عاجل من فيفا بإيقاف قيد الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك إيقاف قيد الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أعلى سعر عائد على الشهادات للعائد الثابت في بنكي الأهلي ومصر
رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2026.. خطوات
قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟