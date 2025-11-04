"صاحب الثنائية الأفريقية".. الكشف عن المتسبب في إيقاف قيد الزمالك

ملخص الشوط الأول لمنتخب مصر و هايتي بثلاثية في مونديال الناشئين

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، سبب إيقاف إيقاف قيد النادي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، إيقاف قيد نادي الزمالك، بسبب المستحقات الخارجية التي لم يلتزم بها في الفترة الماضية.

وكشف الاتحاد الدولي عبر موقعه، الأندية المصرية الموقوف قيدها، ومن بينهما نادي الزمالك بثلاث قضايا مختلفة بتاريخ 3 نوفمبر الحالي.

وأوضح المصدر، أن سبب إيقاف القيد يعود لعدم سداد مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق، ومساعديه.

وأضاف المصدر، أن المدير الفني البرتغالي يتبقى له مبلغ 120 ألف دولار، ومساعديه 20 ألف كل منهما، وحال الوصول لتسوية معهما سيتم إلغاء العقوبة من جانب الاتحاد الدولي.

وكان نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق، الوصول لاتفاق مع جوميز ومساعديه لحل الأزمة، وتسوية المستحقات، ولكن لم يلتزم النادي الأبيض بالاتفاق، وهو ما جعل جوميز يتقدم بشكوى جديدة.

جدير بالذكر، أن جوزيه جوميز نجح في التتويج مع الزمالك بالثنائية الأفريقية، السوبر الأفريقي والكونفدرالية، موسم 2024\2025.

