مفاجأة.. ثنائي أجنبي جديد في الجهاز الفني للزمالك بالإمارات

كتب : محمد خيري

11:37 ص 04/11/2025
كشف مصدر مطلع، داخل نادي الزمالك، انضمام ثنائي جديد للجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبدالرؤوف، قبل مواجهة بيراميدز في بطولة السوبر المصري.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هناك ثنائي أجنبي سينضم للجهاز الفني لنادي الزمالك في معسكر أبو ظبي، مدرب حراس مرمى ومدرب أحمال .. وسيتواجدان للمرة الأولى اليوم في المران.

وأضاف المصدر، أن الهدف من تواجد الثنائي حسب المقربين من جون إدوارد هو مساعدة أحمد عبد الرؤوف في مهمة السوبر دون توضيح مصيرهم بعد انتهاء البطولة,

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار دبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الإثنين، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

وكان في استقبال البعثة وفد من القنصلية المصرية العامة في دبي يضم، أسامة أمين، وأحمد أبو عزيزة، ومصطفى أنور.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك مدرب الزمالك

