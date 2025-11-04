مباريات الأمس
قرار عاجل من الاتحاد الأفريقي بالعفو عن الزمالك.. ما القصة؟

كتب : محمد خيري

10:25 ص 04/11/2025
قرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد رفع كافة العقوبات المالية والرياضية المفروضة على نادي الزمالك بشكل استثنائي، وذلك بعد طلب مقدم من النادي عقب انسحابه من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لليد.

وجاء نص الخطاب من جانب الاتحاد الافريقي لنادي الزمالك كالتالي:

"نقر باستلام خطابكم المشار إليه أعلاه، بخصوص طلب إلغاء العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة اليد على نادي الزمالك المصري، عقب عدم مشاركته في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال الـ46 التي أقيمت في الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر 2025 في الدار البيضاء (المغرب)، ونشكركم عليه".

"ورداً على ذلك، نود إعلامكم بأنه بعد دراسة الملف، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة اليد، خلال اجتماعها المنعقد في 31 أكتوبر 2025، وبشكل استثنائي إلغاء جميع العقوبات (المالية والرياضية) للمسابقات المستقبلية للاتحاد الأفريقي لكرة اليد، كما هو مذكور في لوائح المسابقات، وذلك عقب تأكيد الانسحاب".

خطاب الاتحاد الأفريقي لليد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يد الزمالك

