"مش فني ولم أتوقع ذلك".. السولية يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن الأهلي
كتب : محمد خيري
كشف عمرو السولية، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، كواليس رحيله عن النادي الأهلي مطلع الموسم الحالي.
قال "السولية" خلال تصريحات عبر قناة "الكأس" القطرية: "أعتز بالفترة التي قضيتها داخل النادي الأهلي وحققت خلالها الكثير من النجاحات وكل ما تمنيت حدوثه".
وأضاف: "صنعت تاريخًا كبيرًا مع النادي الأهلي خلال 9 سنوات وحققت كل البطولات الممكنة، وتوجد كرة قدم بالفعل خارج النادي الأهلي، بعيدًا عن الضغوطات وضغط الجماهير والإعلام".
وأوضح: "لم أكن أعاني من جماهير الأهلي ولكن اللعب مع أفضل نادي في أفريقيا والشرق الأوسط يضعنا في ضغوطات لأن الجماهير دائمًا تحب الفوز".
وتابع: "بالطبع أشعر بالرضا عن الفترة التي قضيتها داخل النادي الأهلي، ولكن كنت أتوقع تقدير أكبر من النادي الأهلي وتوقعت أكثر من سيناريو".
وتابع: "أعتقد أن قرار رحيلي إداري وليس فني، لأن المدرب غادر في تلك الفترة، والقرار كان إداريًا، لأن النادي يرغب في بناء فريق جديد بأعمار سنية جديدة".
وشدد: "أنا قادر على العطاء وكنت أنتظر المشاركة في كأس العالم، ولم يحدث تواصل معي بشأن مباراة تكريمية".
واختتم تصريحاته: "الأمر تمثل في جلسة جمعتني مع مدير الكرة بالنادي، وأبلغني خلالها بالقرار وشكرته وكنت راضيًا عن فترة وجودي في الأهلي".