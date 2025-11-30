"مش فني ولم أتوقع ذلك".. السولية يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن الأهلي

ترانزيت 4 ساعات.. موعد عودة بعثة الزمالك للقاهرة بعد التعادل مع كايزر تشيفز

كشف عمرو السولية، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، كواليس رحيله عن النادي الأهلي مطلع الموسم الحالي.

قال "السولية" خلال تصريحات عبر قناة "الكأس" القطرية: "أعتز بالفترة التي قضيتها داخل النادي الأهلي وحققت خلالها الكثير من النجاحات وكل ما تمنيت حدوثه".

وأضاف: "صنعت تاريخًا كبيرًا مع النادي الأهلي خلال 9 سنوات وحققت كل البطولات الممكنة، وتوجد كرة قدم بالفعل خارج النادي الأهلي، بعيدًا عن الضغوطات وضغط الجماهير والإعلام".

وأوضح: "لم أكن أعاني من جماهير الأهلي ولكن اللعب مع أفضل نادي في أفريقيا والشرق الأوسط يضعنا في ضغوطات لأن الجماهير دائمًا تحب الفوز".

وتابع: "بالطبع أشعر بالرضا عن الفترة التي قضيتها داخل النادي الأهلي، ولكن كنت أتوقع تقدير أكبر من النادي الأهلي وتوقعت أكثر من سيناريو".

وتابع: "أعتقد أن قرار رحيلي إداري وليس فني، لأن المدرب غادر في تلك الفترة، والقرار كان إداريًا، لأن النادي يرغب في بناء فريق جديد بأعمار سنية جديدة".

وشدد: "أنا قادر على العطاء وكنت أنتظر المشاركة في كأس العالم، ولم يحدث تواصل معي بشأن مباراة تكريمية".

واختتم تصريحاته: "الأمر تمثل في جلسة جمعتني مع مدير الكرة بالنادي، وأبلغني خلالها بالقرار وشكرته وكنت راضيًا عن فترة وجودي في الأهلي".