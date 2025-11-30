مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 0
14:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
16:05

ليفربول

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
16:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

نابولي

"نادي واحد اللي بيعمله".. نجم الزمالك السابق: خايف على حسام عبدالمجيد من الكوبري

كتب : محمد خيري

11:42 ص 30/11/2025
أكد طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه من الوارد أن ينتقل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك إلى الأهلي عقب نهاية عقده.

وقال طارق السيد في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "الطبيعي أن يجدد حسام عبد المجيد تعاقده مع نادي الزمالك لأنه لاعب كبير وإضافة لنادي الزمالك".

وأضاف: "لكنني أشعر بالقلق من الكباري وأشعر أن إصرار حسام عبد المجيد على الاحتراف، بسبب رغبته في الانتقال للأهلي، ووارد أن يكون احترافه بسبب الأهلي"

وتابع: "مفيش غير مكان واحد في مصر بيعمل كباري، وقلق من إمكانية وجود كوبري لحسام عبد المجيد، للعب في الأهلي".

وينتهي عقد حسام عبدالمجيد مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم المقبل، ويسعى مسؤولي الأبيض، لتجديد عقده، أو الاستفادة منه ماديا حال احترافه بمبلغ كبير.

الزمالك نادي الزمالك طارق السيد حسام عبد المجيد أخبار الزمالك

