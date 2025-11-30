ترانزيت 4 ساعات.. موعد عودة بعثة الزمالك للقاهرة بعد التعادل مع كايزر تشيفز

هل تؤثر إصابة نجم الزمالك على مشاركته مع المنتخب؟.. مصدر يوضح

بعد أنباء إصابة ابنته بالسرطان.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن أيمن حفني وعائلته

"مش فني ولم أتوقع ذلك".. السولية يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن الأهلي

أكد طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه من الوارد أن ينتقل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك إلى الأهلي عقب نهاية عقده.

وقال طارق السيد في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "الطبيعي أن يجدد حسام عبد المجيد تعاقده مع نادي الزمالك لأنه لاعب كبير وإضافة لنادي الزمالك".

وأضاف: "لكنني أشعر بالقلق من الكباري وأشعر أن إصرار حسام عبد المجيد على الاحتراف، بسبب رغبته في الانتقال للأهلي، ووارد أن يكون احترافه بسبب الأهلي"

وتابع: "مفيش غير مكان واحد في مصر بيعمل كباري، وقلق من إمكانية وجود كوبري لحسام عبد المجيد، للعب في الأهلي".

وينتهي عقد حسام عبدالمجيد مع نادي الزمالك، بنهاية الموسم المقبل، ويسعى مسؤولي الأبيض، لتجديد عقده، أو الاستفادة منه ماديا حال احترافه بمبلغ كبير.