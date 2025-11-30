مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
14:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
16:05

ليفربول

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
16:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

جراحة عاجلة لـ حسني عبد ربه.. و"غيط" أول الزائرين في المستشفى

كتب : مصراوي

10:36 ص 30/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    علي غيط مع حسني عبد ربه في المستشفى
  • عرض 8 صورة
    حسني عبدربه خارج قائمة الإسماعيلي
  • عرض 8 صورة
    خاص.. حسني عبدربه تحت رادار السالمية الكويتي
  • عرض 8 صورة
    حسني عبدربه
  • عرض 8 صورة
    حسني عبدربه
  • عرض 8 صورة
    حسني عبدربه وشيكابالا
  • عرض 8 صورة
    حسني عبدربه وميدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى حسني عبد ربه، نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، جراحة خلال الساعات الماضية.

وخضع اللاعب السابق، لجراحة في الركبة اليمنى، في إحدى مستشفيات القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين.

وحرص علي غيط قائد الإسماعيلي السابق ومنتخب مصر، على زيارة القيصر حسني عبد ربه في المستشفى، والاطمئنان على صحته.

ويعد حسني عبد ربه، أبرز النجوم في الجيل الذهبي للكرة المصرية، حيث نجح في التتويج مع المنتخب الوطني، بكأس الأمم الإفريقية 2008 و2010، وحصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، إلى جانب دوره الكبير مع الإسماعيلي على المستوى المحلي والقاري.

علي غيط مع حسني عبد ربه في المستشفى

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسني عبد ربه عملية جراحية جراحة في الركبة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تُطالب المواطنين بارتداء الملابس الشتوية