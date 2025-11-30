جراحة عاجلة لـ حسني عبد ربه.. و"غيط" أول الزائرين في المستشفى

أجرى حسني عبد ربه، نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، جراحة خلال الساعات الماضية.

وخضع اللاعب السابق، لجراحة في الركبة اليمنى، في إحدى مستشفيات القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين.

وحرص علي غيط قائد الإسماعيلي السابق ومنتخب مصر، على زيارة القيصر حسني عبد ربه في المستشفى، والاطمئنان على صحته.

ويعد حسني عبد ربه، أبرز النجوم في الجيل الذهبي للكرة المصرية، حيث نجح في التتويج مع المنتخب الوطني، بكأس الأمم الإفريقية 2008 و2010، وحصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، إلى جانب دوره الكبير مع الإسماعيلي على المستوى المحلي والقاري.