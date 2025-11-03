"قد تسبب الشلل".. طبيب يكشف لمصراوي أبرز إصابات الدماغ التي يتعرض لها الرياضيين

كشفت قناة الأهلي عن برنامج فريقها الأول لكرة القدم بدولة الإمارات؛ حيث سيخوض منافسات بطولة السوبر المصري.

وأوضحت قناة الأهلي اليوم الإثنين أن المدير الرياضي للنادي محمد يوسف، خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي ورئيس البعثة في الإمارات وسيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة سينضمون لبعثة الفريق في الإمارات يوم غد الثلاثاء بعدما وصلت بعثة الفريق في وقت سابق من اليوم.

وسيخوض الفريق أول مران له يوم غد على ملعب العين على أن يخوض المران الثاني على ملعب هزاع بن زايد في اليوم التالي وسيكون بالتوقيت ذاته التي ستقام عليه مباراته أمام سيراميكا كليوباترا.

كأس السوبر المصري 2025

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري خلال الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي بمشاركة أندية: الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس السوبر المصري

الأهلي سيستهل مشواره في كأس السوبر المصري بمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا عند الرابعة والربع عصر يوم 6 نوفمبر المقبل ضمن منافسات دور نصف النهائي ليلتقي الفائز من هذه المباراة بالفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز.

ومن المقرر أن يقام النهائي عند الخامسة والنصف عصر يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر على ملعب محمد بن زايد فيما تسبقها مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع عند الثالثة إلا ربع عصر اليوم ذاته ولكن على ملعب آل نهيان.

