الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

أهلي جدة

"ثلاثة سينضمون غداً".. الكشف عن برنامج الأهلي في الإمارات قبل السوبر المصري

كتب : مصراوي

10:06 م 03/11/2025
كشفت قناة الأهلي عن برنامج فريقها الأول لكرة القدم بدولة الإمارات؛ حيث سيخوض منافسات بطولة السوبر المصري.

وأوضحت قناة الأهلي اليوم الإثنين أن المدير الرياضي للنادي محمد يوسف، خالد مرتجي أمين الصندوق بالنادي ورئيس البعثة في الإمارات وسيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة سينضمون لبعثة الفريق في الإمارات يوم غد الثلاثاء بعدما وصلت بعثة الفريق في وقت سابق من اليوم.

وسيخوض الفريق أول مران له يوم غد على ملعب العين على أن يخوض المران الثاني على ملعب هزاع بن زايد في اليوم التالي وسيكون بالتوقيت ذاته التي ستقام عليه مباراته أمام سيراميكا كليوباترا.

كأس السوبر المصري 2025

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري خلال الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل في إمارة أبو ظبي بمشاركة أندية: الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس السوبر المصري

الأهلي سيستهل مشواره في كأس السوبر المصري بمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا عند الرابعة والربع عصر يوم 6 نوفمبر المقبل ضمن منافسات دور نصف النهائي ليلتقي الفائز من هذه المباراة بالفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز.

ومن المقرر أن يقام النهائي عند الخامسة والنصف عصر يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر على ملعب محمد بن زايد فيما تسبقها مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع عند الثالثة إلا ربع عصر اليوم ذاته ولكن على ملعب آل نهيان.

مجموعة الأهلي في أفريقيا.. شبيبة القبائل يفوز برباعية في الدوري الجزائري

"بينهم خوان بيزيرا".. 25 صورة ترصد مغادرة لاعبي الزمالك إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي سيد عبدالحفيظ خالد مرتجي الإمارات كأس السوبر المصري موعد السوبر المصري مباريات الأهلي في السوبر المصري

