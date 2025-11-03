"بينهم خوان بيزيرا".. 25 صورة ترصد مغادرة لاعبي الزمالك إلى الإمارات للمشاركة

اختتم منتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة هايتي في أولى مبارياته بكأس العالم للناشئين بقطر.

ويلاقي منتخب مصر نظيره هايتي غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس العالم 2025 بقطر.

وحرص أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، على إلقاء محاضرة للاعبين قبل مواجهة هايتي، لشرح نقاط القوة والضعف لمنتخب هايتي، قبل مباراة الغد.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، رفقة كلا: "إنجلترا، هايتي وفنزويلا".

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، خلال الفترة من 3 نوفمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

