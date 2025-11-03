مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 1
22:00

إيفرتون

كأس العالم تحت 17 عاما

كوستاريكا

1 1
14:30

الامارات

كأس العالم تحت 17 عاما

اليابان

2 0
15:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

0 1
17:45

إيطاليا

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 0
21:45

كالياري

جميع المباريات

"محاضرة الكاس".. منتخب الناشئين يختتم تدريباته استعدادا لضربة البداية في المونديال

كتب - يوسف محمد:

09:44 م 03/11/2025
اختتم منتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة هايتي في أولى مبارياته بكأس العالم للناشئين بقطر.

ويلاقي منتخب مصر نظيره هايتي غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثالثة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس العالم 2025 بقطر.

وحرص أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، على إلقاء محاضرة للاعبين قبل مواجهة هايتي، لشرح نقاط القوة والضعف لمنتخب هايتي، قبل مباراة الغد.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الخامسة بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، رفقة كلا: "إنجلترا، هايتي وفنزويلا".

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، خلال الفترة من 3 نوفمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

