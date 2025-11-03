"وافقوا على تخفيض المقابل المادي".. الأهلي يقترب من حسم صفقة شتوية

كشف الصحفي التركي المتخصص في ملف الانتقالات إكرم كونور عن صفقة شتوية يسعى الأهلي لحسمها لتعويض رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

وذكر إكرم كونور، عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الإثنين:"أرسل النادي الأهلي ممثلين لمهاجم نادي جياس السويدي، إبراهيم دياباتي وأيضًا، هناك اهتمام من أندية: لانس الفرنسي، جلف يونايتد الإماراتي، جينك البلجيكي، يونيون سانت جيلويز البلجيكي، لوهافر الفرنسي، أوكسير الفرنسي، وليخ بوزنان البولندي".

وكان مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، قد أوضح في وقت سابق من اليوم خلال تصريحات خاصة لمصراوي، أن اللاعب معروض بالفعل على مسؤولي الأهلي ويلقى قبولاً لضمه، مضيفًا:" حدث بالفعل استفسارًا عن راتبه ومدى رغبة ناديه السويدي في التخلي عنه".

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي ترغب في التعاقد مع ثنائي هجومي أحدهما فوق السن وأخر تحت السن أو مهاجم فلسطيني.

ويسعي النادي الأهلي لضم مهاجم أجنبي لتعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي، خاصة بعدما لم يقدم الثنائي محمد شريف وجراديشار أوراق اعتمادهما في خط الهجوم.

