ياسر إبراهيم: هدفنا الفوز بالسوبر المصري.. ونحترم جميع المنافسين

كتب : محمد القرش

05:15 م 03/11/2025
  
  
    ياسر إبراهيم يغادر مع بعثة الأهلي
  
    هدف ياسر إبراهيم في حرس الحدود
  
    هدف ياسر إبراهيم في حرس الحدود
  
    هدف ياسر إبراهيم في حرس الحدود
  
    ياسر إبراهيم (1)
  
    هدف ياسر إبراهيم في حرس الحدود
  
    ياسر إبراهيم يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مباراة منتخب مصر للشباب (1)
  
    ياسر إبراهيم يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مباراة منتخب مصر للشباب (3)
  
    ياسر إبراهيم يرتدي شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مباراة منتخب مصر للشباب (2)

قال ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بطولة السوبر المصري المقامة في الإمارات تمثل أهمية خاصة للفريق، مشيرًا إلى أنها دائمًا ما تكون خطوة مهمة في بداية الموسم وتمنح الفريق دفعة قوية نحو تحقيق المزيد من البطولات.

وأضاف ياسر في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، أن الأهلي يدخل كل بطولة بهدف واحد هو الفوز، وأن الفريق يخوض منافسات السوبر المصري بروح عالية ورغبة كبيرة في حصد اللقب وإسعاد الجماهير.

وأوضح أن مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة ليست سهلة على الإطلاق، مؤكدًا أن المنافس (سيراميكا) واحد من الفرق المنضبطة تكتيكيًّا ولديه لاعبون مميزون وجهاز فني قادر على التعامل مع المباريات الكبيرة، ولذلك فإن الاستعداد لها يتم بأقصى درجات التركيز والجدية.

وأردف: "نحترم جميع المنافسين، وسنعمل على تنفيذ خطة الجهاز الفني بدقة من أجل تحقيق هدفنا والوصول إلى المباراة النهائية".

وأشار اللاعب إلى أن الأهلي يتدرج في تطوير الأداء مع المدير الفني الجديد، وأن هناك حرصًا كبيرًا من الجميع على استيعاب أفكاره والعمل على تنفيذها داخل الملعب، مؤكدًا أن هذا الأمر يحتاج جهدًا وتعاونًا من كل العناصر.

وتابع: "دور اللاعبين الكبار مهم جدًّا في هذه المرحلة، سواء داخل الملعب أو خارجه، لنقل الخبرات ومساعدة باقي اللاعبين على التأقلم وتجاوز أي صعوبات، وهدفنا جميعًا أن نظهر بالشكل الأفضل ونكون على قدر المسؤولية".

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على الدور الكبير لجماهير الأهلي في دعم الفريق في كل مكان، وخاصة في الإمارات، متمنيًا أن تحضر الجماهير كعادتها لمؤازرة الفريق خاصة وأنها تمثل القوة الدافعة للأهلي في كل البطولات".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسر إبراهيم الأهلي أخبار الأهلي الأهلي اليوم مباراة الأهلي الأهلي وسيراميكا كأس السوبر المصري السوبر المصري

أحدث الموضوعات

