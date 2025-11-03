مباريات الأمس
ضم مصطفى واستبعاد رمضان صبحي.. قائمة بيراميدز في رحلة الإمارات

كتب : محمد خيري

02:51 م 03/11/2025

فريق بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة الفريق إلى الإمارات استعدادا لخوض السوبر المصري للأبطال.

وتغادر بعثة بيراميدز مساء اليوم إلى الإمارات استعدادا لخوض السوبر المصري والبداية بمواجهة الزمالك في نصف النهائي مساء الخميس المقبل باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الرحمن مجدي - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس - يوسف أوباما.

بيراميدز نادي بيراميدز السوبر المصري قائمة بيراميدز

