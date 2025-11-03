عاجل.. بيراميدز يصطدم بـ نهضة بركان في مجموعات دوري الأبطال

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن تواجد نادي بيراميدز ضمن المجموعة الأولى للبطولة الجديدة موسم 2025\2026.

ويضم بجانب نادي بيراميدز في المجموعة كل من: باور ديناموز الزامبي، ريفرز يونايتد النيجيري، نهضة بركان المغربي.

وأقيمت قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الإثنين، في مدينة جوهانسبورج الجنوب أفريقية.

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

التصنيف الأول: الأهلي المصري، صنداونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: سيمبا التنزاني، بيراميدز المصري، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني.

التصنيف الثالث: بترو أتلتيكو الأنجولي، الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الرابع: شبيبة القبائل الجزائري، الملعب المالي، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، باور ديناموز الزامبي.