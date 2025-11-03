مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

إيفرتون

كأس العالم تحت 17 عاما

اليابان

0 0
15:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

- -
17:45

إيطاليا

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
21:45

كالياري

جميع المباريات

إعلان

عاجل.. بيراميدز يصطدم بـ نهضة بركان في مجموعات دوري الأبطال

كتب : محمد خيري

02:23 م 03/11/2025

فريق بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن تواجد نادي بيراميدز ضمن المجموعة الأولى للبطولة الجديدة موسم 2025\2026.

ويضم بجانب نادي بيراميدز في المجموعة كل من: باور ديناموز الزامبي، ريفرز يونايتد النيجيري، نهضة بركان المغربي.

وأقيمت قرعة بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الإثنين، في مدينة جوهانسبورج الجنوب أفريقية.

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا

التصنيف الأول: الأهلي المصري، صنداونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: سيمبا التنزاني، بيراميدز المصري، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني.

التصنيف الثالث: بترو أتلتيكو الأنجولي، الجيش الملكي المغربي، مولودية الجزائر، ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الرابع: شبيبة القبائل الجزائري، الملعب المالي، سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي، باور ديناموز الزامبي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز دوري أبطال أفريقيا الأهلي مجموعات دوري أبطال أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير
الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا يُطبق 5 نوفمبر
السحب الرعدية تتقدم الآن.. الأرصاد تُصدر تحديثًا بشأن الطقس