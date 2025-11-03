مباريات الأمس
صدام مصري مشتعل.. تعرف علي نتائج قرعة كأس الكونفدرالية

كتب : محمد عبد الهادي

01:38 م 03/11/2025

كأس الكونفدرالية الأفريقية

كتب- محمد عبدالهادي:

أقيمت ظهر اليوم الإثنين، مراسم قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الجاري، والتي شهدت نتائج من العيار الثقيل.

حيث أسفرت عن وقوع نادي الزمالك مع جاره المصري البورسعيدي في المجموعة الرابعة.

وجاءت نتائج قرعة كأس الكونفدرالية كالتالي:

المجموعة الأولى: سان بيدرو الإيفواري وأولمبيك آسفي المغربي ودجوليبا المالي واتحاد العاصمة الجزائري.

المجموعة الثانية: نيروبي الكيني وعزام يونايتد التنزاني ومانييما يونيون الكونغولي والوداد المغربي.

المجموعة الثالثة: سينجيدا التنزاني وأوتوهو الكونغولي وستيلينبوش الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد.

المجموعة الرابعة: زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي والمصري البورسعيدي، الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية نادي الزمالك المصري البورسعيدي

