كشف مصدر مطلع، قرار لجنة الكرة بنادي الزمالك، بقيادة جون إدوارد المدير الرياضي، حول سفر البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق، بعد تعرضه للإصابة في مواجهة طلائع الجيش.

وتعرض خوان بيزيرا للإصابة في مواجهة الزمالك التي أقيمت أمس الأحد أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الجهاز الطبي أن البرازيلي خوان بيزيرا تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، بعدما خضع لفحوصات طبية بشكل مبدئي.

ومن جانبه أوض المصدر، أن الفحوصات الطبية الجديد التي خضع لها اللاعب أثبتت تعرضه للإصابة بتمزق خفيف في العضلة الخلفية وسيخضع لبرنامج تأهيلي خلال الأيام المقبلة.

وأكمل المصدر، أن الجهاز الفني قرر اصطحاب اللاعب مع البعثة إلى الإمارات، بعدما أشارت الفحوصات الطبية، إلى وجود إمكانية لتجهيزه للحاق على أقل تقدير بالمباراة الثانية.

ويلتقي الزمالك مع نظيره نادي بيراميدز في السابعة والربع من مساء الخميس 6 نوفمبر الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي بطولة السوبر المصري للأبطال.

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 22 نقطة