تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن أحقية الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الزمالك، في الحصول على ركلة جزاء أمام كايزر تشيفز، في المباراة المقامة حاليًا، والتي تشهد تقدم الأبيض بهدف نظيف.

وتقدّم سيف الدين الجزيري للزمالك في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "وأهو عندك ضربة جزاء واضحة جدًا لشيكو بانزا.. أقسم بالله فضايح اللي بتحصل دي".

