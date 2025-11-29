مباريات الأمس
إعلان

"أقسم بالله فضائح".. إبراهيم فايق ينتقد التحكيم في مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

كتب : هند عواد

04:29 م 29/11/2025
تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن أحقية الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الزمالك، في الحصول على ركلة جزاء أمام كايزر تشيفز، في المباراة المقامة حاليًا، والتي تشهد تقدم الأبيض بهدف نظيف.

وتقدّم سيف الدين الجزيري للزمالك في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "وأهو عندك ضربة جزاء واضحة جدًا لشيكو بانزا.. أقسم بالله فضايح اللي بتحصل دي".

