شيكابالا الجديد.. قرار حاسم من مدرب الزمالك بشأن موهبة ميت عقبة

كتب : محمد خيري

08:30 ص 22/12/2025
قرر أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني للزمالك، استمرار الموهبة الصاعدة أنس وائل، قائد فريق الشباب، والملقب بـ "شيكابالا" الجديد، للتدريب مع الفريق الأول ومنحه الفرصة للمشاركة بشكل كامل في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويأتي هذا القرار بعد الأداء المميز الذي قدمه أنس وائل في ظهوره الأخير مع الفريق في مباراة الأمس أمام حرس الحدود، حيث لفت الأنظار بموهبته وقدراته الفنية، ما يفتح الباب أمام احتمالية أن يكون نجم الزمالك القادم.

ويترقب عشاق القلعة البيضاء مشاركة اللاعب في المباريات القادمة، على أمل أن يواصل تألقه ويترك بصمته مع الفريق الأول.

وكان فريق الزمالك فاز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس السبت، على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك أنس وائل شيكابالا

