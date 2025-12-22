إعلان

تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

09:37 ص 22/12/2025

سعر الدولار مقابل الجنيه

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 22-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بنك الإسكندرية: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

