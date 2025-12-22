تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتبت- آية محمد:
سعر الدولار مقابل الجنيه
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و5 قروش، ببداية تعاملات اليوم الاثنين 22-12-2025، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.5 جنيه للشراء، و47.6 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.
بنك الإسكندرية: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.