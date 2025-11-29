سيف الدين الجزيري ينفرد بصدارة هدافي الزمالك الأجانب

"الأهلي يراقبه".. نادي الرجاء يحاول تأمين نجمه مع اقتراب نهاية تعاقده

حقق التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رقما تاريخيا مع القلعة البيضاء، بعد هدفه في شباك كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وتقدم سيف الدين الجزيري للزمالك، في الدقيقة الثالثة من عمر مباراة كايزر تشيفز، المقامة حاليا في الجولة الثانية من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سيف الدين الجزيري الهداف التاريخي للزمالك

بهذا الهدف، أصبح سيف الدين الجزيري الهداف الأجنبي التاريخي للزمالك عبر التاريخ، بعدما انفرد بالصدارة بـ48 هدفا، متفوقا على اليمني علي محسن الذي أحرز 48 هدافا.

وجاء ترتيب هدافي الزمالك الأجانب كالآتي:

التونسي سيف الجزيري - 48 هدفا

اليمني علي محسن - 47 هدفا

المغربي أشرف بنشرقي - 43 هدفا

السوداني عمر النور - 35 هدفا

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. بيراميدز يرد على موقف الخطيب.. وعقد قران نجم الزمالك



نجل أسامة نبيه يودع محمد صبري بطريقة خاصة (صور)



