سيف الدين الجزيري ينفرد بصدارة هدافي الزمالك الأجانب

كتب : هند عواد

03:49 م 29/11/2025
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (4)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (9)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (8)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (7)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (1)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (11)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (5)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (3)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (10)
    الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (2)

حقق التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رقما تاريخيا مع القلعة البيضاء، بعد هدفه في شباك كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وتقدم سيف الدين الجزيري للزمالك، في الدقيقة الثالثة من عمر مباراة كايزر تشيفز، المقامة حاليا في الجولة الثانية من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سيف الدين الجزيري الهداف التاريخي للزمالك

بهذا الهدف، أصبح سيف الدين الجزيري الهداف الأجنبي التاريخي للزمالك عبر التاريخ، بعدما انفرد بالصدارة بـ48 هدفا، متفوقا على اليمني علي محسن الذي أحرز 48 هدافا.

وجاء ترتيب هدافي الزمالك الأجانب كالآتي:

التونسي سيف الجزيري - 48 هدفا

اليمني علي محسن - 47 هدفا

المغربي أشرف بنشرقي - 43 هدفا

السوداني عمر النور - 35 هدفا

