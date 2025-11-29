قال رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، جاسم الجاسم، إن هناك 700 ألف تذكرة تم بيعها حتى الآن لمباريات البطولة.

موعد بطولة كأس العرب قطر 2025

وتستضيف دولة قطر منافسات بطولة كأس العرب 2025 خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر إذ تشارك مصر بالمنتخب الثاني تحت قيادة حلمي طولان.

وأوضح الجاسم، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم السبت، أن البطولة تلقى رواجًا كبيرًا في عدد التذاكر المباعة إذ تعد دول قطر، الأردن والسعودية في صدارة الدول الأكثر شراءً لتذاكر البطولة.

وأشار رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة لبطولة كأس العرب 2025، إلى أن خدمة مترو الدوحة ستكون مجانية لكل من يحمل تذاكر مباريات البطولة ضمن خطتهم لتوفير أفضل تجربة جماهيرية، مضيفًا:"نحن على أتم الاستعداد للحد الأقصى من حضور الجماهير للبطولة".

وأردف :"هناك أكثر من 210 ألف تذكرة ـ ما يتجاوز 30% من التذاكر المباعة ـ تم شراؤها من خارج قطر لذا نتوقع أن يكون الحضور الجماهيري كثيفًا خلال منافسات البطولة و ندعو الجمهور للحضور المبكر لتسهيل الدخول وضمان انسيابية التنظيم".

وأتم رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة للبطولة تصريحاته في هذا السياق بقوله: "اللجنة تلقت 3861 طلبًا للاعتماد الإعلامي لتغطية الأحداث، وهناك 10 قنوات ناقلة للبطولة بجانب 15 قناة ستتواجد داخل قطر للتغطية الميدانية".

مجموعة مصر في كأس العرب

وتضم مجموعة مصر في كأس العرب 2025 منتخبات: الكويت، الإمارات والأردن.

