حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا صعبًا على مستضيفه زيسكو يونايتد الزامبي بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وقصّ المصري شريط التسجل مبكرًا بهدف في الدقيقة الرابعة سجل لاعبه محمد هاشم قبل أن يتعادل زيسكو سريعًا في الدقيقة التالية عن طريق لاعبه فريدي كوابلان.

وعاد المصري ليتقدم بهدف ثانِ بالدقيقة 24 عن طريق لاعبه منذر طمين ثم أضاف زميله عبدالرحيم دغموم الهدف الثالث بالدقيقة 68.

وقلص زيسكو النتيجة بهدف في الدقيقة 87 عن طريق لاعبه بيتر مسكوكوما ولكن نجح المصري في الحفاظ على تقدمه وحسم الثلاثة نقاط.

ترتيب مجموعة المصري في الكونفدرالية

الفوز رفع رصيد فريق المصري البورسعيدي إلى النقطة 6 في صدارة جدول ترتيب مجموعته بالكونفدرالية بفارق ثلاثة نقاط عن الزمالك الوصيف المتبقي له مباراة الجولة الثانية.

ويتذيل زيسكو جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط بفارق الأهداف عن كايزر تشيفز الجنوب أفريقي صاحب المركز الثالث.

موعد مباراة كايزر تشيفز والزمالك في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يحل فريق الزمالك عند الثالثة عصر يوم غد السبت ضيفًا على نظيره كايزر تشيفز ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

