عمر جابر: "مباراة كايزر تشيفز ستكون مختلفة عن ستيلينبوش"

تحدث عمر جابر قائد الزمالك، عن مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المقرر لها في الثالثة عصر غدا الأحد، في الجولة الثانية من مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

وقال عمر جابر، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نسعى لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ونعلم أن فريق كايزر تشيفز فريق كبير، والزمالك أيضًا فريق كبير وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف: "نعلم الكرة الجنوب أفريقية جيدًا ولعبنا الموسم الماضي أمام ستيلينبوش، ونحترم الكرة في جنوب أفريقيا، ولكننا نثق في قدراتنا، ونعلم قوة فريق كايزر تشيفز، والفريق استعد بجدية للمباراة من أجل حصد الثلاث نقاط".

واختتم:" كايرز تشيفز لديه تاريخ في أفريقيا كما أن الزمالك لديه تاريخ كبير أيضًا في القارة، ومواجهة الغد ستكون مختلفة عن مواجهة الزمالك وستيلينبوش في الموسم الماضي".

