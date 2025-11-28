منتخب مصر يتصدر رقما قياسيا في كأس العرب

20 لاعبًا رحلوا ابتعدوا عن الأضواء بعد الرحيل عن الأهلي والزمالك

يتصدر منتخب مصر قائمة المنتخبات الأعلى عمرًا في المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب، التي تقام في قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من الشهر نفسه.

ووفقًا للحساب الرسمي لكأس العرب على منصة "إكس"، جاء متوسط أعمار منتخبات المجموعة الثالثة على النحو التالي:

مصر (الأكبر) بمتوسط عمر 29 سنة

الأردن بمتوسط عمر 27 سنة و739 يومًا

الكويت بمتوسط عمر 27 سنة و521 يومًا

الإمارات (الأصغر) بمتوسط عمر 26 سنة

ويشارك منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، في بطولة كأس العرب التي تضم 16 منتخبًا عربيًا.

