منتخب مصر يتصدر رقما قياسيا في كأس العرب

كتب : هند عواد

12:36 م 28/11/2025
    منتخب مصر الثاني (1)
    منتخب الجزائر للمحليين ومنتخب مصر الثاني
    منتخب مصر الثاني والجزائر (2)
    منتخب مصر الثاني والجزائر (1)
    منتخب مصر الثاني والجزائر (4)
    منتخب مصر الثاني والجزائر (3)
    منتخب مصر الثاني والجزائر
    منتخب مصر الثاني والجزائر (6)

يتصدر منتخب مصر قائمة المنتخبات الأعلى عمرًا في المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب، التي تقام في قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 18 من الشهر نفسه.

ووفقًا للحساب الرسمي لكأس العرب على منصة "إكس"، جاء متوسط أعمار منتخبات المجموعة الثالثة على النحو التالي:

مصر (الأكبر) بمتوسط عمر 29 سنة

الأردن بمتوسط عمر 27 سنة و739 يومًا

الكويت بمتوسط عمر 27 سنة و521 يومًا

الإمارات (الأصغر) بمتوسط عمر 26 سنة

ويشارك منتخب مصر الثاني، بقيادة حلمي طولان، في بطولة كأس العرب التي تضم 16 منتخبًا عربيًا.

منتخب مصر الثاني حلمي طولان منتخب مصر كأس العرب

