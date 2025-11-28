أبوريدة يرد على حقيقة شكوى اللاعبين من حسام حسن وهجومه على مصطفى محمد

أول تعليق من هاني أبوريدة على أزمة رمضان صبحي

كتب - محمد عبد السلام:

علق الكابتن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "الناظر مع شوبير" على قناة النهار، على حقيقة ما تردد حول وجود شكوى لاعبي المنتخب من الكابتن حسام حسن.

وقال أبو ريدة: "لم تصلني أي شكوى من أي لاعب ضد الكابتن حسام حسن، وأي لاعب لديه مشكلة بيتوجه إليه مباشرة ويتحدث معه."

وأضاف: "لم يشتكي لي أي لاعب من حسام، وكنت متواجدا مع المنتخب داخل المعسكر ولم أشاهد أي شيء من هذا الكلام."

وأوضح: "الكابتن حسام أكد لي أن البعض لم يستكمل الجملة التي قالها، وأن الناس أخذت الجزء الأول من حديثه وتركوا الجزء الثاني."

واختتم: "حسام لم يتحدث عن كفاءة مصطفى محمد بشكل سلبي، بل كان يتحدث عن مدة مشاركته في المباريات، وقال حسام لو مصطفى حصل على الوقت الكافي سيثبت للجميع قدراته، وإن شاء الله يعود أقوى من الأول ويقدم بطولة مميزة."