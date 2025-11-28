مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

عزام يونايتد

- -
18:00

الوداد البيضاوي

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

أبوريدة يرد على حقيقة شكوى اللاعبين من حسام حسن وهجومه على مصطفى محمد

كتب : مصراوي

02:17 ص 28/11/2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن في إعلان جديد (3)
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن في إعلان جديد (1)
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن في إعلان جديد (5)
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن في إعلان جديد (4)
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن مع لاعبي منتخب الشباب (2)
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن في إعلان جديد (2)
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن مع لاعبي منتخب الشباب (5)
  • عرض 14 صورة
    حسام حسن مع لاعبي منتخب الشباب (1)
  • عرض 14 صورة
    لقطة متطابقة لحسام وإبراهيم حسن في مباراة بوركينا فاسو (3)
  • عرض 14 صورة
    لقطة متطابقة لحسام وإبراهيم حسن في مباراة إثيوبيا (2)
  • عرض 14 صورة
    لقطة متطابقة لحسام وإبراهيم حسن في مباراة بوركينا فاسو (1)
  • عرض 14 صورة
    حسام وإبراهيم حسن يتصرفان مثل بعضهما البعض
  • عرض 14 صورة
    لقطة متطابقة لحسام وإبراهيم حسن في مباراة بوركينا فاسو (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد عبد السلام:

علق الكابتن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "الناظر مع شوبير" على قناة النهار، على حقيقة ما تردد حول وجود شكوى لاعبي المنتخب من الكابتن حسام حسن.

وقال أبو ريدة: "لم تصلني أي شكوى من أي لاعب ضد الكابتن حسام حسن، وأي لاعب لديه مشكلة بيتوجه إليه مباشرة ويتحدث معه."

وأضاف: "لم يشتكي لي أي لاعب من حسام، وكنت متواجدا مع المنتخب داخل المعسكر ولم أشاهد أي شيء من هذا الكلام."

وأوضح: "الكابتن حسام أكد لي أن البعض لم يستكمل الجملة التي قالها، وأن الناس أخذت الجزء الأول من حديثه وتركوا الجزء الثاني."

واختتم: "حسام لم يتحدث عن كفاءة مصطفى محمد بشكل سلبي، بل كان يتحدث عن مدة مشاركته في المباريات، وقال حسام لو مصطفى حصل على الوقت الكافي سيثبت للجميع قدراته، وإن شاء الله يعود أقوى من الأول ويقدم بطولة مميزة."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن هاني أبوريدة مصطفى محمد منتخب مصر أحمد شوبير برنامج الناظر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان