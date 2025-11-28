أبوريدة يرد على حقيقة شكوى اللاعبين من حسام حسن وهجومه على مصطفى محمد

أول تعليق من هاني أبوريدة على أزمة رمضان صبحي

احتفل النادي الأهلي أمس الخميس الموافق 27 نوفمبر الجاري، بالذكرى الخامسة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على حساب نظيره الزمالك في المباراة النهائية.

وكان الأهلي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2020، بعد غياب 7 سنوات، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز، على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وعبر محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، في تصريحات تليفزيونية سابقة عبر قناة "بي إن سبورتس"، عن سعادته الكبيرة بفوز الأهلي باللقب، قائلا: "الفوز بنهائي أفريقيا 2020 له طعم خاص، خاصة وأن مباريات الأهلي والزمالك دائما تكون خالدة، هى المباراة الأهم والأغلى في تاريخ لقاءات القمة".

وأضاف: "أفضة تمكن من تسجيل الهدف الأغلى في تاريخ الأهلي، شعوري عقب تسجيله هذا الهدف كان لا يوصف وكل من حولي من المنزل سمع صوت احتفالي، بعد تسجيل الهدف".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل، يستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره الجيش الملكي المغربي اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري الأبطال

طعن وفسخ تعاقد.. أحدث تطورات أزمة رمضان صبحي