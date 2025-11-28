وكيل المهدي سليمان يكشف حقيقة انقطاعه عن تدريبات الزمالك

أبوريدة يرد على حقيقة شكوى اللاعبين من حسام حسن وهجومه على مصطفى محمد

نفى وكيل حارس مرمى الزمالك، المهدي سليمان، أي خلاف بين اللاعب وناديه، مؤكدًا أن كل ما يُنشر على بعض المواقع مجرد إشاعات.

وقال خلال تصريحات مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد: "مستغربين من اللي بيتقال على المواقع، ومفيش مشاكل بين اللاعب ونادي الزمالك".

وأضاف وكيل سليمان أن اللاعب ينتمي لعائلة زملكاوية منذ صغره، وكان دائمًا حريصًا على تحقيق حلمه بالوجود ضمن صفوف النادي، رغم وجود منافسة قوية بين الحراس الكبار في الفريق.

وحول إمكانية رحيله بنهاية الموسم في حال استمرار استبعاده عن المشاركة، شدد الوكيل على أن سليمان مصر على الاستمرار مع الزمالك وإثبات نفسه كحارس أساسي للفريق.

وأشار أيضًا إلى أن المهدي شارك في آخر تدريبات الفريق قبل سفر البعثة إلى جنوب أفريقيا، لكنه لم يسافر مع المنتخب لأنه "الدور مش عليه عشان يسافر مع البعثة".

وأكد أن نادي الزمالك لم يخطره بأي تحويل للتحقيق، مشيرًا إلى أن التبديل بين الحراس يتم وفق النظام المتبع بينه وبين محمد عواد ومحمد صبحي.

