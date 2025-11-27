"فرجه قريب".. إبراهيم فايق يدعم رمضان صبحي بعد قرار إيقافه

أحدهم من دون ناد.. أين يلعب نجوم الأهلي والزمالك بعد 5 سنوات من نهائي القرن؟

دعم الإعلامي إبراهيم فايق، رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، بعد قرار إيقافه لأربع سنوات، بسبب المنشطات.

ونشر إبراهيم فايق، صورة رمضان صبحي عبر صفحته الرسمية بموقع "إكس"، وكتب: "ربنا يفك كربك ويهون عليك وعلى بيتك وعيالك.. فرجه قريب إن شاء الله يا رمضان".

وقررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، إيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، بناءً على التحاليل التي خضع لها اللاعب، إلا أنه يحق له الطعن في المحكمة السويسرية الفيدرالية.

ويخضع رمضان صبحي حاليا، لعقوبة الحبس بتهمة التزوير في معهد أبو النمرس، وذلك حتى يتم النطق بالحكم في جلسة يوم 30 ديسمبر.

