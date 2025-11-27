مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

سموحة

- -
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

جميع المباريات

إعلان

"فرجه قريب".. إبراهيم فايق يدعم رمضان صبحي بعد قرار إيقافه

كتب : هند عواد

12:42 م 27/11/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    رمضان صبحي مع منتخب مصر
  • عرض 13 صورة
    حبس رمضان صبحي
  • عرض 13 صورة
    رمضان صبحي مع الأهلي
  • عرض 13 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 13 صورة
    وصول رمضان صبحي لمحكمة شبرا الخيمة
  • عرض 13 صورة
    رمضان صبحي داخل المحكمة
  • عرض 13 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 13 صورة
    رمضان صبحي يحتفل بالسيجار._Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    رمضان صبحي بالسيجار_Easy-Resize.com
  • عرض 13 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 13 صورة
    رمضان صبحي
  • عرض 13 صورة
    تتويج رمضان صبحي بكأس دوري أبطال أفريقيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دعم الإعلامي إبراهيم فايق، رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، بعد قرار إيقافه لأربع سنوات، بسبب المنشطات.

ونشر إبراهيم فايق، صورة رمضان صبحي عبر صفحته الرسمية بموقع "إكس"، وكتب: "ربنا يفك كربك ويهون عليك وعلى بيتك وعيالك.. فرجه قريب إن شاء الله يا رمضان".

وقررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، إيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، بناءً على التحاليل التي خضع لها اللاعب، إلا أنه يحق له الطعن في المحكمة السويسرية الفيدرالية.

ويخضع رمضان صبحي حاليا، لعقوبة الحبس بتهمة التزوير في معهد أبو النمرس، وذلك حتى يتم النطق بالحكم في جلسة يوم 30 ديسمبر.

اقرأ أيضًا:
"قصص متفوتكش".. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي.. والحالة الصحية لنجل عماد النحاس

حال تأكيد عقوبة الإيقاف.. رمضان صبحي يعود للملاعب في سن 32 عامًا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رمضان صبحي بيراميدز إيقاف رمضان صبحي إبراهيم فايق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
شبورة ورياح.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة