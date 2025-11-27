مباريات الأمس
كأس مصر

سموحة

- -
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

ممثل الزمالك يتأخر عن حضور تصويت عمومية اتحاد الكرة

كتب : محمد خيري

12:21 م 27/11/2025

هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك

وصل المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك إلى مقر اتحاد الكرة بالسادس من أكتوبر لحضور الجمعية العمومية للجبلاية .

وكان مجلس إدارة الزمالك كلف المهندس هشام نصر بتمثيل النادي في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة .

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن هشام نصر وصل الجمعية العمومية، متأخرا، وتحديدا بعد نصف ساعة من بداية التسجيل.

وتعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اجتماعها العادي، اليوم، الخميس، بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للاتحاد وفقا لنصوص قانون الرياضة الجديد بهدف وضع ضوابط جديدة على فترات الترشح والوجود في المناصب القيادية.

ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من التعديلات المقرر مناقشتها والتصويت عليها من قبل الأندية أعضاء الجمعية العمومية، وذلك سعيًا لتطوير منظومة العمل الإداري بالاتحاد والارتقاء بمستوى الشفافية وصحة القرارات.

وتأتي هذه التعديلات التزامًا بتطبيق قانون الرياضة الجديد، الذي يستلزم تحديث بعض بنود اللائحة الحالية، فضلا عن الرغبة في تطوير منظومة العمل الإداري والفني بشكل يضمن كفاءة أكبر في إدارة شئون اللعبة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك هشام نصر نادي الزمالك أخبار الزمالك الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

