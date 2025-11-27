مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

سموحة

- -
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

جميع المباريات

إعلان

"انضف وأجمل الشخصيات اللي تقابلها".. خالد الغندور يتغنى بنجم الأهلي

كتب : محمد خيري

10:50 ص 27/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    تريزيجيه والعش
  • عرض 11 صورة
    تريزيجيه (1)
  • عرض 11 صورة
    تريزيجيه وزوجته
  • عرض 11 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 11 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 11 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 11 صورة
    اللاعب محمود تريزيجيه
  • عرض 11 صورة
    احتفال تريزيجيه بهدفه في مرمى سيراميكا (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    احتفال تريزيجيه بهدفه في مرمى سيراميكا (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    احتفال تريزيجيه بهدفه في مرمى سيراميكا (4) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، بخلق وتواضع، محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي.

وكتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محمود تريزيجيه من أجمل وانضف الشخصيات اللي ممكن تعرفها في حياتك، شخص نقي ومحترم ومتواضع، وقبل كل ده لاعب كرة كبير".

كان محمود تريزيجيه عاد مع بداية العام إلى النادي الأهلي، بعد انتهاء فترة مشواره الاحترافي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الجيش الملكي مساء غدا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تريزيجيه الغندور خالد الغندور النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب يرتفع في مصر اليوم
شبورة ورياح.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة