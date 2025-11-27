"انضف وأجمل الشخصيات اللي تقابلها".. خالد الغندور يتغنى بنجم الأهلي

"فسخ وتجميد".. 9 لاعبين تخلفوا عن السفر مع الزمالك في رحلة جنوب أفريقيا

حال تأكيد عقوبة الإيقاف.. رمضان صبحي يعود للملاعب في سن 32 عامًا

بعد استثنائه.. موعد انضمامه مهاجم الزمالك للبعثة في جنوب أفريقيا

"نفسي أشوف بنتايج في المكان ده".. نجم الزمالك السابق يكشف خطورة مباراة

أشاد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، بخلق وتواضع، محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي.

وكتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محمود تريزيجيه من أجمل وانضف الشخصيات اللي ممكن تعرفها في حياتك، شخص نقي ومحترم ومتواضع، وقبل كل ده لاعب كرة كبير".

كان محمود تريزيجيه عاد مع بداية العام إلى النادي الأهلي، بعد انتهاء فترة مشواره الاحترافي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الجيش الملكي مساء غدا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.