4 أسماء على قائمة المرشحين للرحيل عن الأهلي.. من هم؟

كشف الإعلامي جمال الغندور عن اختيارات الدنماركي ييس توروب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن أسماء اللاعبين المرشحين للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية أن توروب أبدى موافقته على خروج الثلاثي أشرف داري، أحمد رضا، ومصطفى العش في يناير المقبل، خاصة في ظل عدم اعتماد الجهاز الفني عليهم بشكل أساسي في الفترة الأخيرة.

وأشار الغندور إلى أن توروب وضع شرطاً خاصاً يتعلق بالمحترف الصربي جراديشار، إذ وافق على رحيله لكنه ربط ذلك بـ التعاقد مع صفقتين في مركز المهاجم الصريح خلال الميركاتو الشتوي.

