بعد إيقافه 4 سنوات.. كهربا يوجه رسالة دعم لرمضان صبحي (صورة)

وجه محمود عبدالمنعم كهربا، رسالة دعم لرمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف اليوم من قبل لجنة المنشطات الدولية.

ونشر محمود كهربا لاعب الأهلي السابق، والقادسية الكويتي الحالي، صورة لزميله السابق رمضان صبحي وكتب ربنا يفك كربك ويهونها عليك ياصحبي".

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" أعلنت إيقاف رمضان صبحي بسبب إيجابية عينته وذلك يوم 27 مايو 2024.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة مع فريقه مرة أخرى يوم 22 يوليو 2024، وكانت أول مباراة له أمام النادي الأهلي وتلقى بيراميدز وقتها هزيمة بهدف دون رد في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الـ31 لبطولة الدوري.

وفي يوم 17 سبتمبر 2024.. قررت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقافه 4 سنوات، قبل أن يخرج القرار مساء اليوم الأربعاء بشكل رسمي ونهائي.

