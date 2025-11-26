مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أرسنال

1 1
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

أولمبياكوس

1 3
22:00

ريال مدريد

كأس العرب

لبنان

1 2
18:00

السودان

جميع المباريات

إعلان

بعد إيقافه 4 سنوات.. كهربا يوجه رسالة دعم لرمضان صبحي (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

10:57 م 26/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كهربا ورمضان صبحي
  • عرض 3 صورة
    كهربا ورمضان صبحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه محمود عبدالمنعم كهربا، رسالة دعم لرمضان صبحي، لاعب الأهلي السابق، بعد تعرضه لعقوبة الإيقاف اليوم من قبل لجنة المنشطات الدولية.

ونشر محمود كهربا لاعب الأهلي السابق، والقادسية الكويتي الحالي، صورة لزميله السابق رمضان صبحي وكتب ربنا يفك كربك ويهونها عليك ياصحبي".

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" أعلنت إيقاف رمضان صبحي بسبب إيجابية عينته وذلك يوم 27 مايو 2024.

وعاد رمضان صبحي للمشاركة مع فريقه مرة أخرى يوم 22 يوليو 2024، وكانت أول مباراة له أمام النادي الأهلي وتلقى بيراميدز وقتها هزيمة بهدف دون رد في لقاء أقيم ضمن مباريات الجولة الـ31 لبطولة الدوري.

وفي يوم 17 سبتمبر 2024.. قررت المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات الاستئناف على قرار المنظمة المصرية وطالبت بإيقافه 4 سنوات، قبل أن يخرج القرار مساء اليوم الأربعاء بشكل رسمي ونهائي.

إقرأ أيضًا..

خبير لوائح يكشف لمصراوي مفاجأة صادمة بخصوص إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات

مصدر يكشف لمصراوي.. من زار رمضان صبحي في محسبه الأيام الماضية؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كهربا ورمضان صبحي رمضان صبحي كهربا عقوبة رمضان صبحي إيقاف رمضان صبحي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان