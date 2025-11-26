5 صور من تعيين محمد النني سفيرًا للجنة الأولمبية عالميًا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر التطورات الخاصة بتجديد عقود لاعبي الفريق، الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، وهما أليو ديانج وأحمد عبد القادر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "المفاوضات لا تزال جارية مع لاعب الوسط المالي أليو ديانج، لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2025-2026".

وأضاف: "تم عقد جلستين في وقت سابق مع اللاعب ووكيله، ولكن لم يتم الاتفاق على أرقام مالية محددة حتى الآن، اللاعب لديه بعض المطالب المادية".

وتابع: "أكبر عرض قدمه الأهلي للنجم المالي حتى الآن، كان الحصول على مليون و 200 ألف دولار في الموسم ولكن لم يتم الاتفاق على التجديد بشكل رسمي حتى الآن".

وواصل: "ديانج لديه رغبة في البقاء داخل الأهلي، ولكن وفق شروط معينة، قد يكون هناك أي جديد في هذا الأمر خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من مباراة الجيش الملكي".

وأكمل: "سيتم عقد جلسة مع أحمد عبدالقادر لاعب الفريق أيضًا وكيله، خلال الاسبوع المقبل لحسم ملف تجديد العقود، فيما لم يتم تحديد موعد للحديث مع أحمد نبيل كوكا لتجديد تعاقده أيضًا".

واختتم المصدر تصريحاته: "الموقف بالنسبة للاعب وسط الفريق حسين الشحات، مختلف بعض الشئ خاصة وأن اللاعب ليس لديه أي مشكلة بالبقاء مع الفريق، أو حتى الموافقة على العروض التي يتم تقديمها له".

