أول رد رسمي من وزارة الرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

شهد الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو عامًا استثنائيًا من التطوير وإعادة البناء تحت قيادة محمد مطيع، الذي نجح في إحداث نقلة نوعية على مستوى الإدارة، والبطولات المحلية، والعلاقات الدولية، وصناعة أبطال قادرين على تمثيل مصر في مختلف المحافل.

جاء هذا التقدم مدعومًا باهتمام الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة، مما أسفر عن عام مليء بالإنجازات وعودة قوية للمنظومة بعد سنوات من التوقف.

أولاً: التطوير الإداري وعودة النشاط:-

شهد العام بداية مرحلة جديدة عقب فوز مجلس الإدارة برئاسة محمد مطيع في 22 نوفمبر 2024، تلاها عقد أول اجتماع رسمي للمجلس في 10 ديسمبر لعرض خطة العمل ووضع أسس إعادة بناء المنظومة.

بدأ المجلس في تشكيل الكوادر الإدارية والفنية والعمل بروح الفريق الواحد، مع وضع جدول زمني دقيق للبطولات يغطي كل المراحل العمرية بعد توقف النشاط لأكثر من ثلاث سنوات.

ونظم الاتحاد اجتماعًا موسعًا مع أسرة الجودو ورؤساء الأجهزة لوضع تصور شامل للمسابقات، أعقبه استئناف النشاط المحلي بإقامة 13 بطولة جمهورية شارك فيها نحو 13 ألف لاعب ولاعبة.

كما شهدت المنصات الإعلامية للاتحاد تطويرًا شاملًا، تضمن إدارة احترافية للمحتوى لتعزيز التفاعل والوصول إلى جمهور اللعبة ودعم جهود جذب الرعاة.

ونجح الاتحاد في تنظيم بطولة القطاعات تحت 14 سنة لأول مرة بمشاركة 83 هيئة و1008 لاعب ولاعبة عبر خمسة قطاعات على مستوى الجمهورية.

ثانيًا: التطوير الفني وتنظيم البطولات الدولية:-

بدأ الاتحاد في إعادة دعم ونشر رياضة الأيكيدو من خلال تنظيم سيمنارات دولية ودورات تدريبية واختبارات فنية بالتعاون مع عدد من الهيئات الرياضية.

وشارك وفد من رؤساء اللجان في المؤتمر الفني بإسطنبول لاطلاع الاتحاد على آخر تحديثات القوانين الدولية. كما تم تعيين جهاز فني جديد للمنتخبات يضم أبطالًا أولمبيين ودوليين لرفع مستوى الأداء.

ونفذ الاتحاد جولات تدريبية في المحافظات بقيادة البطل الياباني هيروشي إزومي، إضافة إلى تنظيم البطولة العربية للجودو بصالة برج العرب وسط حضور عربي واسع.

كما شهد العام تنظيم ست دورات تدريسية للحصول على الحزام الأسود في وقت واحد في مختلف المحافظات، واستحداث عدد من اللجان من الكفاءات المميزة لدعم خطة التطوير.

ثالثًا: العلاقات الدولية والأنشطة الخارجية:-

واصل الاتحاد المصري تعزيز علاقاته الدولية، حيث استقبل رئيس الاتحاد السيد محمد مطيع رئيس هيئة الجايكا اليابانية لبحث التعاون في البرامج التدريبية، كما استقبل السفير الياباني لبحث سبل دعم رياضة الجودو في مصر.

وشهدت مصر زيارة رئيس الاتحاد الإفريقي للجودو سيتاني راندريانا الذي حضر بطولات الجمهورية دعمًا للمنظومة المصرية.

وعادت رياضة السومو بقوة بعد توقف دام ثلاث سنوات، إذ نظم الاتحاد بطولة الجمهورية، وشارك في بطولة العالم بتايلاند، وحصل اللاعب معتز محمد على عضوية لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي، كما انضم الحكم مصطفى عزاز إلى قائمة الحكام الدوليين. وتم تنظيم الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للسومو في الإسكندرية.

ونظم الاتحاد عدة معسكرات خارجية في الجزائر والمجر واليابان وإسبانيا، إضافة إلى تنظيم أول معسكر تدريبي عربي ببرج العرب ومعسكر دولي شاطئي بمدينة العلمين الجديدة لأول مرة في مصر.

رابعًا: الإنجازات الرياضية في البطولات الدولية:-

حقق المنتخب المصري للجودو نتائج بارزة خلال العام، حيث توج بلقب البطولة الإفريقية للناشئين والشباب في أنجولا بعد حصد 25 ميدالية متنوعة.

كما تصدر منتخب مصر الترتيب العام في بطولة إفريقيا بأبيدجان للرجال والسيدات، فيما حقق المنتخب المصري إنجازًا جديدًا بتصدر بطولة آسيا المفتوحة بخمس ذهبيات وست فضيات.

وفاز منتخب الآنسات بذهبية البطولة العربية في الأردن، وحقق منتخب الناشئين والناشئات كأس البطولة العربية بعد الفوز بعشر ميداليات.

خامسًا: إنجازات فردية للاعبين:-

شهد العام بروز عدد من الأبطال المصريين على الساحة الدولية، من بينهم عمر الرملي الذي حصد ذهبية بطولة التضامن بالسعودية بعد الفوز على بطل العالم وبطل أولمبياد باريس.

كما حققت اللاعبتان تسنيم رشدي ويسري سامي ميداليتين برونزيتين في بطولة التضامن الإسلامي.

وبرزت اللاعبة صفا سليمان كأول مصرية تدخل التصنيف العالمي للشباب بحصولها على المركز الثالث تحت وزن 78 كجم، كما احتلت المركز الخامس في بطولة العالم للشباب.

سادسًا: مناصب دولية وقيادية:-

شهد العام حصول محمد مطيع على عدد من المناصب الدولية المؤثرة، من بينها:

•عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

•منصب نائب رئيس الاتحاد العربي للجودو.

•رئاسة الاتحاد الإفريقي للسومو.

•منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسومو.

•الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية.

سابعًا: تطوير الكوادر والتحكيم:-

نظم الاتحاد اختبارات قضاة الكاتا بنجاح، واستمر في تأهيل الكوادر الفنية والتحكيمية.

وبرز أعضاء مجلس الإدارة في لجان اللجنة الأولمبية المصرية، ومنهم اللواء طارق عز الدين، المستشار أحمد عبد الحميد، العميد إيهاب أبو زيد، الكابتن محمد سيد، الكابتن ياسر محروس، والأستاذ أحمد المنشاوي.

كما تولى تامر عبد الفتاح منصب المدير الرياضي للاتحاد العربي للجودو، وأصبح أحمد السيد بيومي عضو لجنة الحكام العليا بالاتحاد العربي.

ونالت ماري زكي الشارة الدولية كأول محكمة مصرية، فيما حصل الحكم محمد إيهاب على الدرجة الدولية.

وتولى أحمد خليفة منصب المدير الفني للاتحاد الإفريقي للسومو.

يعكس هذا الحصاد عامًا كاملًا من العمل الجاد وإعادة البناء داخل الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو بقيادة محمد مطيع، حيث تمكن المجلس من إعادة النشاط الرياضي بقوة، وتطوير المنظومة الفنية، وتوسيع قاعدة الممارسين، وتحقيق حضور دولي مؤثر.

وجاء ذلك بدعم من الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة، في خطوة تؤكد قدرة الرياضات القتالية في مصر على استعادة مكانتها إقليميًا ودوليًا.