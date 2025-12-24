مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في كأس أمم أفريقيا

تتجه أنظار محبي وعشاق الساحرة المستديرة إلى مشاهدة مباراة محاربي الصحراء المنتخب الجزائري مع شقيقه المنتخب السوداني ضمن منافسات مرحلة المجموعات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها الخامسة بتوقيت القاهرة والخرطوم.

مسيرة فلاديمير بيتكوفيتش

المنتخب الجزائري يقوده تدريبيًا الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش، على مدار 20 مباراة خاضها مع منتخب الخضر منذ توليه المسئولية التدريبية للخضر في 29 فبراير 2024 خلفا للمدرب الوطني جمال بلماضي.

بات المدرب فلاديمير بيتكوفيتش أول مدرب في تاريخ المنتخب الجزائري يحقق أرقامًا متميزة معه خلال قيادته لمنتخب الخضر وفاز محاربي الصحراء في 15 مباراة خاضها المنتخب تحت قيادة بيتكوفيتش، كان آخرها أمام السعودية بنتيجة هدفين مقابل لا شئ خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر 2025 وقبلها مباشرة الفوز على منتخب زيمبابوي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

سجل منتخب الجزائر عددًا قياسيًا من الأهداف تحت قيادة بيتكوفيتش وصل عدد الأهداف إلى 51 هدفًا خلال الـ 20 مباراة الذي خاضها منتخب الخضر ضمن مختلف المسابقات.

فلاديمير بيتكوفيتش مواليد 15 أغسطس 1963 في ساراييفو وهو كرواتي- بوسني، ويحمل جوازات سفر سويسرية وكرواتية وبوسنية.

و في 2 يونيو 2012، جرى تعيينه مدربًا لنادي لاتسيو الإيطالي وفي 2013 فاز بكأس إيطاليا معهم.

وفي 23 ديسمبر 2013 تولى بيتكوفيتش خلافة أوتمار هيتسفيلد مدربًا لمنتخب سويسرا بعد كأس العالم لكرة القدم 2014.

وجرى إقالته في 2021 من المنتخب السويسري، وفي 29 فبراير 2024 أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم التعاقد مع بيتكوفيتش كمدرب للمنتخب الجزائري لكرة القدم حتى سنة 2026 خلفا للمدرب الوطني جمال بلماضي.