قبل مباراة اليوم.. من هو يان ديوماندي نجم كوت ديفوار؟

قبل مواجهة غينيا الاستوائية اليوم.. أبرز المعلومات عن مسيرة منتخب بوركينا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في كأس أمم أفريقيا

احتفل عمر مرموش، لاعب منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي، بتسجيله هدفا مع منتخب مصر بطريقة لافتة، بعدما قام بتقبيل «دبلته» خلال مباراة مصر وزيمبابوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وظهر عمر مرموش عقب تسجيله الهدف في مرمى منتخب زيمبابوي وهو يقبل دبلته، تعبيرا عن حبه لخطيبته، في إشارة إلى دعمها وتأثيرها الإيجابي عليه.

من هي جيلان الجباس خطيبة عمر مرموش؟

وكان عمر مرموش قد احتفل بخطوبته على جيلان الجباس يوم 9 ديسمبر 2025.

ونستعرض لكم في السطور التالية أبرز المعلومات بحياتها المهنية عن جيلان الجباس، خطيبة اللاعب عمر مرموش من خلال حساب "لينكد إن" الخاص بها.

تعمل جيلان الجباس في مجال التسويق، ودرست في مجال الإعلام والاتصال وهو تخصص يربط بين الإعلام التسويق في جامعة ساسكس البريطانية، وولدت في القاهرة، وعملت سابقا في مجال الأزياء.

يتابع حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ما يقرب من 700 متابع فقط.

لعبت ضمن صفوف فريق نادي وادي دجلة عام 2019، وحققت معه المركز الرابع.

ويذكر أن عمر مرموش سجل هدفا في مرمى منتخب زيمبابوي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما حصل عمر مرموش عقب المباراة على جائزة رجل المباراة، تقديرا لما قدمه من أداء مميز في لقاء مصر وزيمبابوي.

هل عمر مرموش متزوج؟

و بعد إعلان الخطوبة ونشر صورا لهما معا، لم يعلن مرموش حتى الآن موعد حفل الزفاف.