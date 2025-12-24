من بينهم سارة خليفة.. محاكمة 28 متهمًا في قضية المخدرات الكبري اليوم



كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 28 متهمًا من بينهم سارة خليفة، لاتهامهم بتشكيل تنظيم إجرامي تخصص في استيراد المواد اللازمة لتخليق وتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار.

كانت التحقيقات قد كشفت عن تكوين المتهمين تنظيمًا إجراميًا، يهدف لتصنيع مواد مخدرة مُخلقة والاتجار بها، وذلك عبر استيراد المواد الخام من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار بينهم ما بين الجلب والتصنيع والترويج، واتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين وتصنيع المواد المخدرة.

وأوضحت التحقيقات أن إجمالي ما تم ضبطه تجاوز 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيعها.

وبناءً على نتائج التحقيق، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، من بينها حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم البنكية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

واستند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية، تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي.

إقرأ أيضًا:

أسماء ضحايا عقار إمبابة المنكوب





الجنايات تؤيد إعدام "لص بولاق": قتل جارته وسرق فلوسها





"إتولد وانا في السجن".. فتحي الأبيض بقضية المخدرات الكبرى: أول مرة أحضن ابني



