في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة الثامنة يلتقي منتخبي ساحل العاج وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة السادسة في مرحلة المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا "توتال إنيرجيز" المغرب 2025.

حجز لاعب منتخب ساحل العاج وأبرزهم موهبة الجناح الأيسر يان ديوماندي المحترف في صفوف كلوب آر بي لايبزيغ الألماني مكانه أساسيًا في مباراة منتخب بلاده لمواجهة موزمبيق على ملعب ستاد مراكش بالمغرب.

من هو يان ديوماندي لاعب كوت ديفوار؟

يان ديوماندي من مواليد العاصمة الإيفوارية أبيدجان في 14 نوفمبر 2006، وانتقل إلى الولايات المتحدة في سن مبكرة وانضم إلى أكاديمية دي إم إي في عام 2022، بعد اللعب لفريق كرة القدم في المدرسة الثانوية للبنين يولي هورنتس، وجرى اختياره كأفضل لاعب في ستاري لعام 2023، وساعدوا أيضًا فريقهم على الفوز ببطولة 2023 الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الدوري الممتاز.

وفي أكتوبر 2023، ذهب ديوماندي للتجربة في النادي الأسكتلندي رينجرز، لكن انتهى الأمر بعدم توقيع العقد والعودة إلى DME.

في 27 نوفمبر 2024، وافق ديوماندي على اللعب لاحد الأندية الاسبانية، وبعد انضمامه رسميًا إلى النادي الاسباني في انتقالات يناير كان أحد لاعبي الفريق البدلاء لكنه ظهر لأول مرة مع الفريق الأول، والدرجة الأولى في 29 مارس 2025، عندما نزل جاء متأخرًا بديلًا لخوان كروز وتلقى فريقه خسارة خارج أرضه بنتيجة 3–2 أمام ريال مدريد.

إحصائيات يان ديوماندي

سجل ديوماندي هدفه الإحترافي الأول في 11 مايو 2025، عندما أحرز الهدف الثاني لفريقه واستطاع فريقه الفوز بهدفين مقابل هدف في فوز 3–2 على أرضه أمام نادي إسبانيول الأسباني، في 16 يوليو 2025، وقع ديوماندي عقدًا مدته خمس سنوات للانضمام إلى صفوف نادي كلوب آر بي لايبزيغ الألماني وذلك بعد دفع 20 مليون دولار شرط جزائي لنادي السابق.

وفي 16 أغسطس 2025، سجل هدفه الأول للنادي في فوز خارج أرضه 4–2 على إس في ساندهاوزن في بطولة كأس ألمانيا، في 25 أكتوبر 2025، سجل هدفه الأول في الدوري الألماني في فوز 6–0 خارج أرضه على اوغسبورغ.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، في 6 ديسمبر، سجل ثلاثية في فوز 6 –0 على آينتراخت فرانكفورت، ليصبح ثاني أصغر لاعب يحقق هذا الإنجاز خلف فقط والتر بيتشولد في عام 1965.

كانت بطولة كأس أمم إفريقيا قد انطلقت مساء يوم الأحد الماضي الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري بمباراة المغرب وجزر القمر وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.